Канье Уэст заявил о намерении выдвинуться кандидатом в президенты США в 2024 году

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст заявил о намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году. Об этом сообщает New York Post.

Артист представил политического комментатора и писателя Майло Яннопулоса и заявил, что он занимается его предвыборной кампанией. Тем самым Уэст подтвердил информацию, что будет выдвигаться на выборах главы государства через два года.

В 2020-м году рэпер уже выдвигал свою кандидатуру в президенты США. Тогда музыкант получил 57 тысяч голосов от избирателей в 12 штатах и признал свое поражение.

Ранее двое сотрудников компании Yeezy рассказали о причинах, по которым они были уволены Канье Уэстом. Один из них лишился работы из-за просьбы послушать Дрейка. По его словам, музыкант любил ставить свои треки в офисе, однако работник предложил ему включить что-то еще.