Канье Уэст признал поражение на выборах и намекнул о повторном участии в них

Рэпер Канье Уэст получил на выборах президента США 57 тысяч голосов от избирателей в 12 штатах и признал свое поражение. Об этом сообщает The Daily Mail.

При этом музыкант в Twitter-аккаунте разместил фотографию с подписью «Канье 2024», тем самым намекнув на свое повторное участие в выборах.

Ранее Уэст впервые пришел на выборы президента США и проголосовал сам за себя. Он отметил, что сам вписал свое имя в бюллетень и отдал голос за себя. Отмечается, что музыкант посетил избирательный участок в штате Вайоминг, где он проживает на данный момент.

Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В то же время, по последним данным, демократ Байден опережает республиканца по числу голосов выборщиков: 238 против 213.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.