На заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии прогремел взрыв

Мадьяр сообщил о взрыве на заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии

На опасном промышленном объекте MOL Olefin-1 в городе Тисауйварош прогремел взрыв во время перезапуска после ремонтных работ. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х.

По предварительным данным, один человек погиб и еще семеро получили тяжелые ожоги. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара, а на поврежденном трубопроводе наблюдается вспышка пламени.

Премьер республики выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также сообщил, что на место выехали министр экономики и энергетики Иштван Капитани и глава MOL Group Жолт Хернади.

«Пока не обнаружено концентрации опасных веществ, превышающей предельно допустимые значения», — указал политик в публикации.

В апреле венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику после почти трехмесячного перерыва. Украинские власти называли в качестве причины повреждение трубопровода в результате обстрела, а также неоднократно переносили сроки ремонта.

Промедление привело к тому, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал несколько европейских инициатив в поддержку Украины, в том числе выделение кредита в размере 90 миллиардов евро.