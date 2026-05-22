Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 22 мая 2026Мир

На заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии прогремел взрыв

Мадьяр сообщил о взрыве на заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @magyarpeterMP / X

На опасном промышленном объекте MOL Olefin-1 в городе Тисауйварош прогремел взрыв во время перезапуска после ремонтных работ. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х.

По предварительным данным, один человек погиб и еще семеро получили тяжелые ожоги. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара, а на поврежденном трубопроводе наблюдается вспышка пламени.

Премьер республики выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также сообщил, что на место выехали министр экономики и энергетики Иштван Капитани и глава MOL Group Жолт Хернади.

«Пока не обнаружено концентрации опасных веществ, превышающей предельно допустимые значения», — указал политик в публикации.

В апреле венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику после почти трехмесячного перерыва. Украинские власти называли в качестве причины повреждение трубопровода в результате обстрела, а также неоднократно переносили сроки ремонта.

Промедление привело к тому, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал несколько европейских инициатив в поддержку Украины, в том числе выделение кредита в размере 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Стоматолог дала простые советы для идеальной улыбки

    75-летняя женщина устроила драку с работниками кафе из-за заказа и не выжила

    Миру спрогнозировали повторение кризиса 2008 года

    Россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса

    США разместят опасное оружие в прилегающем к России регионе

    Россиянин привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам

    Названы главные покупатели российской пшеницы

    Китай обошел США в борьбе за Германию

    На заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok