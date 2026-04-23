15:21, 23 апреля 2026

Венгрия подтвердила возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Платон Щукин
Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились в четверг, 23 апреля, после почти трехмесячного перерыва. Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

До этого получение первых партий нефти из России по маршруту, проходящему через Украину, подтвердила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Представители Киева заявили о завершении ремонта на трубопроводе в среду, 22 апреля.

Поставки по южному участку «Дружбы» (через северный казахстанская нефть идет в Германию, хотя этот транзит прекратят с 1 мая) приостановились 27 января. Украинские власти называли в качестве причины повреждение трубопровода в результате обстрела, а также неоднократно переносили сроки ремонта.

Промедление привело к тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал несколько европейских инициатив в поддержку Украины, в том числе выделение кредита в размере 90 миллиардов евро. Вскоре после разгромного поражения партии Орбана на выборах в Венгрии в Киеве пообещали возобновить поставки в короткие сроки.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В Подмосковье выросли штрафы для безбилетников

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Все новости
