Венгрия подтвердила возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Венгерская MOL подтвердила возобновление поставок российской нефти по «Дружбе»

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились в четверг, 23 апреля, после почти трехмесячного перерыва. Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

До этого получение первых партий нефти из России по маршруту, проходящему через Украину, подтвердила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Представители Киева заявили о завершении ремонта на трубопроводе в среду, 22 апреля.

Поставки по южному участку «Дружбы» (через северный казахстанская нефть идет в Германию, хотя этот транзит прекратят с 1 мая) приостановились 27 января. Украинские власти называли в качестве причины повреждение трубопровода в результате обстрела, а также неоднократно переносили сроки ремонта.

Промедление привело к тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал несколько европейских инициатив в поддержку Украины, в том числе выделение кредита в размере 90 миллиардов евро. Вскоре после разгромного поражения партии Орбана на выборах в Венгрии в Киеве пообещали возобновить поставки в короткие сроки.