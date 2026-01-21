Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:05, 21 января 2026Спорт

Министр спорта поставил точку в вопросе трансляции Олимпиады-2026 в России

Михаил Дегтярев: Олимпиаду-2026 в полном объеме покажет в России Okko
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России зимних Игр-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko. «На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи», — заявил Дегтярев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от ее трансляции в России. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, напротив, призвала показать Игры.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

    В Москве подорожал ремонт жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok