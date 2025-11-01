Спорт
Олимпийский чемпион сравнил Олимпиаду с шабашем

Чемпион ОИ Васильев: Там, где нет наших спортсменов, все плохо
Фото: Alessandro Trovati / AP

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что необходимо отказаться от трансляции Олимпийских игр 2026 года в России. Его слова приводит РИА Спорт.

Васильев отметил, что на летних Играх-2024 в Париже произошел ряд неспортивных моментов. По этой причине не стоит показывать и зимние Игры. «Зачем нам транслировать их позорные шабаши? И кто знает, что теперь будет на зимней Олимпиаде в Италии. Там, где нет наших спортсменов, все плохо», — заявил экс-спортсмен.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала смотреть трансляцию Олимпиады-2026. По ее мнению, Россия пережила то, что не будет представлена на спортивном событии.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены, за исключением нескольких, не допускаются к отборочным турнирам. На данный момент отобрались лишь фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

