14:05, 1 ноября 2025Спорт

Тарасова призвала смотреть трансляцию Олимпиады-2026

Тарасова заявила, что нужно смотреть трансляцию Олимпиады-2026 в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в беседе с «Царьградом» о необходимости трансляции Олимпиады-2026. По ее мнению, Россия пережила то, что не будет представлена на спортивном событии.

«Мы уже пережили то, что мы не на Олимпиаде. Тяжело переживали это. (...) Но мы отошли. Смотреть надо», — отметила она.

При этом вопрос стоимости прав на трансляцию не стоит поднимать, считает Тарасова. Это неприлично, к тому же раньше про это вообще не шло речи, порассуждала тренер. «Мы дальше будем участвовать. Смотреть, как люди, которые были бы нашими соперниками, на старте себя ведут», — заключила она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов негативно высказался о трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в России. По его мнению, показать Олимпиаду будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал. В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев убежден, что трансляция нужна не только болельщикам, но и спортсменам, которым важно видеть в деле лучших атлетов.

На Игры-2026 на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

