Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:29, 31 октября 2025Спорт

Фетисов назвал предательством трансляцию Олимпиады-2026 в России

Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляцию Олимпиады-2026 в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал отношение к трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в России. Об этом сообщает Odds.ru.

Он выступил против этого. «Показать Олимпиаду в России будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал, которых туда не пустили по разным причинам», — заявил Фетисов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил необходимость трансляции Игр. По его словам, она нужна не только болельщикам, но и спортсменам, которым важно видеть в деле лучших атлетов.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    На Западе удивились победе старого самолета над F-35

    У Белоусова появился новый заместитель

    Россиянка с ножом доказала сестре способность расправиться с человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости