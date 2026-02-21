Реклама

17:40, 21 февраля 2026

Французская биатлонистка Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Matthew Childs / Reuters

Французская биатлонистка Осеан Мишлон выиграла масс-старт на 12,5 километра на Олимпиаде-2026. Трансляцию соревнований ведет Okko.

Мишлон преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй к финишу пришла ее соотечественница Жюлия Симон, которая отстала на 6,6 секунды и промахнулась один раз. Третьей стала чешская спортсменка Тереза Воборникова, финишировавшая позже Мишлон на 7,4 секунды и допустившая один промах.

Ранее 25-летняя Мишлон выиграла на Олимпиаде-2026 эстафету в составе французской сборной. В начале сезона она стала участницей скандала, когда партнерша по команде Жанна Ришар попыталась испортить ее винтовку.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней принимают участие 13 россиян, все они соревнуются в нейтральном статусе. Единственную медаль на текущий момент завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

