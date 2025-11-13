Французскую биатлонистку застали за попыткой испортить чужую винтовку

Французскую биатлонистку Жанну Ришар застали за попыткой испортить винтовку партнерши по сборной Осеан Мишлон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Dicodusport.
По информации издания, инцидент произошел в концовке прошлого сезона. Ришар пыталась изменить настройки винтовки Мишлон, а за манипуляциями ее застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше.
Конфликт спортсменок был улажен внутри сборной. При этом Ришар отрицала вину и пропустила начало подготовки к нынешнему сезону.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.