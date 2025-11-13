Спорт
Французскую биатлонистку застали за попыткой испортить чужую винтовку

Французскую биатлонистку Ришар застали за попыткой испортить чужую винтовку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Жанна Ришар

Жанна Ришар. Фото: Pauline Figuet / Globallookpress.com

Французскую биатлонистку Жанну Ришар застали за попыткой испортить винтовку партнерши по сборной Осеан Мишлон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Dicodusport.

По информации издания, инцидент произошел в концовке прошлого сезона. Ришар пыталась изменить настройки винтовки Мишлон, а за манипуляциями ее застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше.

Конфликт спортсменок был улажен внутри сборной. При этом Ришар отрицала вину и пропустила начало подготовки к нынешнему сезону.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

