15:09, 21 февраля 2026

Лыжник Клебо завоевал шесть из шести золотых наград на Олимпиаде-2026

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Таким образом, спортсмен завоевал шесть из шести золотых наград на Играх.

Всего Клебо завоевал 11 золотых медалей на Олимпиадах. Он является рекордсменом зимних Игр по количеству побед. Выше него только американский пловец Майкл Фелпс, на счету которого 23 золотые награды.

На втором и третьем местах в марафоне расположились норвежцы Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин Савелий Коростелев занял пятое место.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

