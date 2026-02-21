Лыжник Клебо завоевал шесть из шести золотых наград на Олимпиаде-2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Таким образом, спортсмен завоевал шесть из шести золотых наград на Играх.

Всего Клебо завоевал 11 золотых медалей на Олимпиадах. Он является рекордсменом зимних Игр по количеству побед. Выше него только американский пловец Майкл Фелпс, на счету которого 23 золотые награды.

На втором и третьем местах в марафоне расположились норвежцы Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин Савелий Коростелев занял пятое место.