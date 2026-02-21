Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Победителем 50-километровой дистанции стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевавший 11-ю золотую награду. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

Коростелев впервые принимал участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо марафона, он выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место).

22 февраля еще одна россиянка Дарья Непряева примет участие в женском марафоне. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.