Спорт
15:12, 21 февраля 2026Спорт

Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

Анастасия Борисова
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Победителем 50-километровой дистанции стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевавший 11-ю золотую награду. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Коростелев впервые принимал участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо марафона, он выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место).

22 февраля еще одна россиянка Дарья Непряева примет участие в женском марафоне. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

