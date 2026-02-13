Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
14:52, 13 февраля 2026Спорт

Российский лыжник Коростелев занял 15-е место в гонке с раздельным стартом на ОИ

Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 километров с раздельным стартом на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту и 42,3 секунды, уступив победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — больше минуты. Вторым финишировал француз Матис Делож, тройку сильнейших замкнул еще один норвежец — Эйнар Хедегарт.

Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом. На нынешней Олимпиаде он не проиграл ни одной гонки. Ранее Коростелев провел две гонки на Играх-2026. Россиянин стал четвертым в скиатлоне, а также не смог пройти квалификацию в спринте.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля, на соревнованиях выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль на Играх.

