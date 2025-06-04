Не умеющая плавать российская туристка бросилась спасать сына в Таиланде и едва не утонула

В Таиланде спасают россиянку, ушедшую под воду при спасении сына

Российская туристка бросилась в море в Таиланде, чтобы спасти сына, и едва не утонула сама. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Ко Лан. Купавшихся в море двух мальчиков накрыло волной. Отец одного из них успел вытащить сына, а второй мальчик начал уходить под воду. Местные жители на гидроцикле спасли ребенка, однако на помощь ему бросилась и его мать, не умеющая плавать.

Россиянка едва не утонула. Доставшие ее тайцы оказали ей первую помощь. Мать и ее 10-летний сын Дмитрий попали в реанимацию больницы в Паттайе.

Ранее российский турист употребил марихуану, полез в море, потерял сознание в воде и едва не утонул в Таиланде. Его вытащили на берег подруга и местные жители.

