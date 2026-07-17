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Из жизни
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13:25, 17 июля 2026Из жизни

Девушка вышла замуж и не пережила медовый месяц

В Италии девушка попала в смертельную аварию на велосипеде во время медового месяца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @alltimelaura

30-летняя фитнес-инфлюенсерша Лаура Виктория Гартиг получила смертельные травмы во время велосипедной прогулки в медовый месяц в Италии. Об этом сообщает Need To Know.

Через несколько дней после свадьбы Гартиг каталась на велосипеде в горах. Во время спуска она лоб в лоб столкнулась с мотоциклом. Удар был такой силы, что велосипед сломался пополам. Гартиг и мотоциклиста выбросило на дорогу.

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Девушку в критическом состоянии экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, Гартиг не стало через три недели после аварии. Мотоциклист, получивший множественные переломы, выжил. Следователи продолжают выяснять обстоятельства столкновения

Ранее сообщалось, что 39-летнего американца Эндрю Уосила не стало после четырех месяцев борьбы с инфекцией, которой он заразился на свадьбе брата. До этого ему ампутировали ноги.

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