Зоозащитники затравили семью растерзанного собаками школьника из Красноярского края

Mash: Зоозащитники затравили семью растерзанного собаками мальчика из Сибири

Зоозащитники затравили семью растерзанного собаками мальчика из Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

10-летний ребенок встретил стаю бродячих собак в поле в Красноярском крае. Животные набросились на него, мальчика не спасли.

Канал привел скриншоты онлайн-чата, один из участников которого пожелал, чтобы в Березовском районе, где произошло ЧП, «нарисовался маньяк». Другой пользователь высказался за то, чтобы сжечь населенный пункт, где живет семья.

На публикации уже отреагировали в Следственном комитете. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой насилия.

Ранее мать растерзанного собаками мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. «Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию собак и о прочих вещах», — написала она. Возможно, это и вызвало острую ответную реакцию у некоторых пользователей сети.

