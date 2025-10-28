Россия
В России мать растерзанного собаками мальчика пригласила зоозащитников на его похороны

В Сибири мать растерзанного собаками ребенка позвала зоозащитников на похороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olga Pink / Shutterstock / Fotodom

В Красноярском крае мать растерзанного собаками мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. Ее сообщение, опубликованное в одном из онлайн-сообществ, приводит sibnovosti.ru.

10-летний ребенок встретил стаю бродячих собак в поле. Животные набросились на него, мальчика не спасли.

Мать школьника позвала защитников бродячих собак посетить церемонию прощания со своим ребенком. «Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизации собак и о прочих вещах», — написала она.

После нападения собак на ребенка в Красноярском крае был задержан председатель общественной организации, ответственной за отлов бродячих животных.

