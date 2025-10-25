Силовые структуры
Российского школьника с укушенными ранами нашли на поле бездыханным

СК: В Красноярском крае стая собак загрызла насмерть 10-летнего мальчика
В Красноярском крае на поле найден бездыханным 10-летний мальчик с укушенными ранами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ребенка заметили в районе СНТ «Теремок» Березовского района проезжавшие мимо на автомобиле люди. Около восьми часов утра 25 октября мальчик вышел из дома и отправился через поле к знакомому пастуху на выпас скота.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местного самоуправления, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области алабай напал на шестерых жителей, одному из пострадавших собака откусила ухо.

