Россия
15:34, 2 сентября 2025Россия

В регионе России напавший на шестерых человек алабай откусил мужчине ухо и изуродовал лицо

В Волгоградской области алабай напал на шестерых жителей и откусил мужчине ухо
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: V1.RU

В Волгоградской области алабай напал на шестерых жителей. Одному из пострадавших собака откусила ухо, пишет V1.RU.

Со слов очевидцев, у животного есть хозяйка. «Видимо, убежала со двора, без поводка и ошейника. Свалила мужчину и начала катать по земле, люди кинулись спасать его», — рассказала собеседница издания.

В больницу с разными травмами доставили шесть человек. У одного из мужчин откусано ухо и изуродовано лицо.

«Собаку смогли остановить, только когда переехали ей ноги на машине», — уточнили очевидица происшествия.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Территорию, где произошло нападение алабая на людей, оцепили сотрудники правоохранительных органов.

«Полицейскими хозяйка собаки была установлена. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге мужчина попытался задавить своих соседей на машине и натравить на них собаку породы алабай. Пострадавшая супружеская пара написала заявление в полицию.

