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14:56, 27 июля 2025Россия

Россиянин попытался задавить соседей на машине и натравил на них алабая

В Екатеринбурге мужчина попытался задавить соседей на машине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В СНТ «Машиностроитель-2» в Екатеринбурге мужчина попытался задавить своих соседей на машине и натравить на них собаку породы алабай. Об этом сообщает местный Telegram-канал E1.

Как рассказала пострадавшая местная жительница, она пришла на свой участок и увидела, что установленная на доме камера видеонаблюдения была сломана, а забор — поврежден. Она заподозрила, что соседи попытались палкой сбить камеру, которая смогла записать их голоса.

После этого поговорить с соседями отправился супруг женщины. Сосед был пьян и сказал, что камера мешала ему, после чего к ним выбежала соседка и попыталась натравить на пострадавшего собаку. Как отмечает канал, пострадавшие супруги написали заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Петербурге женщина испугалась кондиционеров и начала пытать соседей звуками сирены. Она объяснила свои действия тем, что соседи «курят в две руки» и жарят мясо на балконах.

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