Петербурженка испугалась кондиционеров и начала пытать соседей звуками сирены

В Петербурге жильцы дома пожаловались на женщину, включающую звуки сирены

В Петербурге жильцы одного из домов на Туристской улице пожаловались в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности на беспокойную соседку. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Петербурженка утверждает, что испугалась распыления с соседских кондиционеров, и потому начала пытать соседей звуками сирены и громкой музыкой. По ее словам, соседи якобы «курят в две руки» и жарят мясо на балконах. «Пока я буду дышать этим <...>, я буду включать. Я не могу своим балконом пользоваться, а я покупала квартиру не для того», — кричит с балкона она.

Жильцы утверждают, что обращались в полицию, однако женщина дает отпор полицейским. В комитете по вопросам законности им заявили, что никаких нарушений не выявлено.

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