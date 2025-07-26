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14:50, 26 июля 2025Россия

Строитель своим ключом открыл чужую квартиру и наткнулся на голую хозяйку

Shot: В Ленобласти рабочий пришел менять стеклопакеты и наткнулся на хозяйку
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленобласти строитель открыл чужую квартиру своим ключом и наткнулся на голую хозяйку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в поселке Бугры в жилом комплексе «Новые горизонты». Супружеская пара приобрела здесь квартиру, но не успела поменять замки. 22 июля Наталья уложила ребенка на дневной сон и легла спать сама. Через час она услышала стук в дверь, а выйдя из комнаты в одном нижнем белье, обнаружила в квартире незнакомого мужчину. Испугавшись, он что-то крикнул напарнику и быстро покинул квартиру.

Наталья оделась и вышла в коридор, где выяснила, что ее гостями были рабочие, которые якобы пришли менять стеклопакеты. Муж Натальи, поговорив с прорабом, узнал, что рабочих регулярно допускают со своими ключами в квартиры. Пара забрала все дубликаты ключей, сменила замки и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Ранее москвич на моноколесе обогнал ехавшие с высокой скоростью автомобили, влетел в отбойник и снял это на видео от первого лица. На выложенных кадрах видно, что ДТП произошло на Садовом кольце.

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