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14:51, 25 июля 2025Россия

Москвич на моноколесе обогнал автомобили, влетел в отбойник и снял это от первого лица

Москвич на моноколесе со скоростью под 100 километров в час влетел в отбойник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Москвич на моноколесе обогнал ехавшие с высокой скоростью автомобили, влетел в отбойник и снял это на видео от первого лица. Кадры публикует Telegram-канал «Инцидент Россия».

На выложенных кадрах видно, что ДТП произошло на Садовом кольце. Мужчина едет со скоростью под 100 километров в час близко к разделительной полосе, обгоняя иномарки, но теряет равновесие и врезается в бетонное ограждение. После этого он со словами «нормально, нормально, мелочи» поднимается на ноги и идет собирать обломки транспортного средства.

По информации издания, пострадавший отделался лишь переломами двух пальцев ноги.

Ранее сообщалось, что российский самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух, сделал кувырок и попал на видео.

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