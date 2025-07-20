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13:39, 20 июля 2025Россия

Российский самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух и попал на видео

В Калининграде на видео попало жесткое ДТП с участием легковушки и самокатчика
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Калининграде самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух и попал на видео. Кадры жесткого ДТП с участием легковушки и самоката публикует управление Госавтоинспекции по региону в Telegram.

На кадрах видно, что самокатчик едет по пешеходному переходу, не глядя по сторонам. Кроме того, в нарушение правил дорожного движения он не спешился для пересечения улицы.

В ГАИ добавили, что самокатчика после ДТП госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Дагестане опрокинулся грузовик с детьми. Пострадали 18 человек.

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