Грузовик с детьми опрокинулся в российском регионе

SHOT: 18 детей пострадали в ДТП с опрокинувшимся грузовиком в Дагестане

18 детей получили травмы в ДТП с малотоннажным грузовым автомобилем в селе Салта Гунибского района Дагестана. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале SHOT.

По предварительным данным, авария произошла днем в субботу, 19 июля. УАЗ-3303 опрокинуло на повороте — водитель за рулем не справился с управлением, в результате чего юные пассажиры буквально вылетели из него. Кроме того, пострадали еще трое взрослых.

Все были госпитализированы. Как уточняется, троих тяжелораненых доставили в Махачкалу на вертолете.

Местная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося инцидента на дороге. Тем временем СК республики возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Дагестане BMW Х5 взорвался посреди поселка и попал на видео. Кадры были сняты в поселке Кирпичном, что недалеко от Каспийска, Сообщалось, что немецкий внедорожник застрял в канаве — водитель пытался вырулить, а это могло привело привести к перегреву двигателя.