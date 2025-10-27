Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 27 октября 2025Силовые структуры

Нападение стаи собак на ребенка в российском регионе привело к задержанию

Ответственную за отлов собак задержали из-за гибели ребенка в Красноярском крае
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае задержали председателя общественной организации, ответственной за отлов животных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Это случилось вскоре после нападения 25 октября стаи бродячих собак на мальчика на территории садового товарищества «Теремок». Школьник отправился к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот.

По пути к полю ребенка атаковала стая бродячих собак. Отмечается, что он получил несовместимые с жизнью травмы.

В рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что 22 сентября между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов. В ближайшее время задержанная будет допрошена, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    В российском регионе провели следственные действия у объединения «Махонинские»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости