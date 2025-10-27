Нападение стаи собак на ребенка в российском регионе привело к задержанию

Ответственную за отлов собак задержали из-за гибели ребенка в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали председателя общественной организации, ответственной за отлов животных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Это случилось вскоре после нападения 25 октября стаи бродячих собак на мальчика на территории садового товарищества «Теремок». Школьник отправился к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот.

По пути к полю ребенка атаковала стая бродячих собак. Отмечается, что он получил несовместимые с жизнью травмы.

В рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что 22 сентября между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов. В ближайшее время задержанная будет допрошена, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.