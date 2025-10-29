Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 29 октября 2025Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за растерзавших ребенка собак

В Красноярском крае ввели режим готовности из-за растерзавших ребенка собак
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Березовском районе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак, растерзавших десятилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, животных в российском регионе начали искать с помощью дронов.

Предположительно, агрессивная стая продолжает перемещаться недалеко от места, где не стало мальчика.

До этого стало известно, что в Красноярском крае арестовали ответственную за отлов собак из-за ребенка, который не выжил после встречи с животными.

25 октября бродячие псы напали на мальчика на территории садового товарищества «Теремок». Школьник отправился к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Звезда «Эйфории» заявила о желании сыграть Джеймса Бонда

    Поехавшая с мужем в Индию россиянка не выжила из-за кишечной инфекции

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости