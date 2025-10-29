В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за растерзавших ребенка собак

В Красноярском крае ввели режим готовности из-за растерзавших ребенка собак

В Березовском районе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак, растерзавших десятилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, животных в российском регионе начали искать с помощью дронов.

Предположительно, агрессивная стая продолжает перемещаться недалеко от места, где не стало мальчика.

До этого стало известно, что в Красноярском крае арестовали ответственную за отлов собак из-за ребенка, который не выжил после встречи с животными.

25 октября бродячие псы напали на мальчика на территории садового товарищества «Теремок». Школьник отправился к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот.