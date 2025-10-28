Силовые структуры
14:27, 28 октября 2025Силовые структуры

В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

В Красноярском крае арестовали ответственную за отлов собак из-за гибели ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

В Красноярском крае арестовали ответственную за отлов собак из-за их нападения ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд на два месяца арестовал председателя красноярской организации «Мой пес».

25 октября стаи бродячих собак напала на мальчика на территории садового товарищества «Теремок». Школьник отправился к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот.

По пути к полю ребенка атаковала стая бродячих собак. Отмечается, что он получил несовместимые с жизнью травмы.

В рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что 22 сентября между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов.

Ранее сообщалось, что нападение стаи собак на ребенка в российском регионе привело к задержанию.

    Все новости