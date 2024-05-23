Девушка узнала о необычном увлечении брата и вызвала полицию

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сестра узнала о его необычном увлечении и вызвала полицию. Мужчина сообщил родственнице, что он и его жена прибегают к БДСМ-практикам.

Автор поста написал, что воспитывает с женой троих детей. По его словам, они с супругой увлекаются БДСМ. «С тех пор как у нас появились дети, мы редко занимаемся сексом. Поддерживать обычную сексуальную жизнь с тремя детьми и без того непросто, не говоря уже о том, чтобы (...) пробовать БДСМ-практики», — пожаловался он.

Недавно герой истории попросил сестру забрать детей на выходные, чтобы они с женой могли побыть наедине. «Когда мы занимались сексом и я начал связывать супругу, сестра стала названивать мне. К тому времени, когда я смог ответить, она уже стучала в нашу входную дверь», — возмутился он. По его словам, они с женой не успели спрятать следы от веревок на ее запястьях, и девушка увидела их. «Сестра сказала, что отвезла нашу дочь в больницу, так как она получила растяжение», — уточнил автор.

На следующий день сестра автора спросила у его жены, бьет ли он ее. «Моей жене стало стыдно, но ей пришлось рассказать о наших сексуальных играх», — написал рассказчик.

Спустя две недели к автору истории пришли полиция и служба защиты детей из-за анонимной жалобы о том, что он якобы подвергает супругу и детей физическому насилию. По словам мужчины, его и членов семьи начали допрашивать. Чтобы убедить правоохранителей в том, что эта жалоба не является правдивой, жене рассказчика пришлось показать правоохранителям их секс-игрушки. «К счастью, они поверили ей, а затем ушли», — добавил он.

Позже сестра автора призналась, что это она обратилась в полицию и соцслужбу. «Мне больно от того, что она подумала, что я способен на такое (...) Я не готов простить ее», — заключил мужчина.

Под постом комментаторы осудили действия сестры рассказчика. По мнению большинства, девушка должна была прекратить оказывать непрошеную помощь сразу после разговора с женой автора.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он пригласил к себе домой девушку, после чего был вынужден вызвать полицию.