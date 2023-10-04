Парень пригласил девушку из Tinder домой и был вынужден вызвать полицию
Пользователь Reddit поделился историей о том, как пригласил к себе домой девушку, с которой познакомился в приложении для знакомств Tinder, после чего он был вынужден вызвать полицию.
Автор поста написал, что на протяжении недели общался с девушкой, с которой познакомился в Tinder. «Мы с друзьями должны были собраться у меня дома и я позвал ее выпить вместе с нами», — отметил он.
По словам героя истории, девушка выпила много алкоголя, после чего он дал ей воды и отвел в спальню прилечь. «Она начала кричать, что я ударил ее и запер в комнате, но дверь была открыта, а другие гости удивленно на нас смотрели», — описал он произошедшую ситуацию. Спустя час парню удалость заставить девушку успокоиться и заснуть.
«Позже она проснулась, и я попросил ее уйти, после чего она продолжила обвинять меня в том, чего я не делал, поэтому мне пришлось позвонить ее матери. Она сказала, что похожее уже случалось с ее дочерью, и посоветовала вызвать врачей», — написал автор истории.
Девушка разозлилась еще больше из-за звонка и подошла к хозяину дома с кухонным ножом, после чего ему пришлось вызвать полицейских, в беседе с которыми она повторила свои обвинения в адрес парня. «Я показал полиции записи с видеонаблюдения, и мы вызвали врача, в итоге девушку госпитализировали», — заключил рассказчик.
В комментариях под постом многие удивились тому факту, как автор поста раньше не замечал странного поведения своей новой знакомой. «Я подозревал, что будет какой-то подвох, но думал, что это буду странные пальцы ног или что-то в этом роде, но это тоже было круто», — пошутил в ответ парень.
Ранее мужчина рассказал на Reddit, как познакомился с девушкой в Tinder во время путешествия и пожалел о встрече с ней. Автор поста заявил, что новая знакомая хотела ограбить его.