Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:33, 4 октября 2023Интернет и СМИ

Парень пригласил девушку из Tinder домой и был вынужден вызвать полицию

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как пригласил к себе домой девушку, с которой познакомился в приложении для знакомств Tinder, после чего он был вынужден вызвать полицию.

Автор поста написал, что на протяжении недели общался с девушкой, с которой познакомился в Tinder. «Мы с друзьями должны были собраться у меня дома и я позвал ее выпить вместе с нами», — отметил он.

По словам героя истории, девушка выпила много алкоголя, после чего он дал ей воды и отвел в спальню прилечь. «Она начала кричать, что я ударил ее и запер в комнате, но дверь была открыта, а другие гости удивленно на нас смотрели», — описал он произошедшую ситуацию. Спустя час парню удалость заставить девушку успокоиться и заснуть.

Материалы по теме:
«Через месяц завели собаку, а через полтора года поженились» Как за 11 лет работы в России Tinder изменил жизнь россиян?
«Через месяц завели собаку, а через полтора года поженились»Как за 11 лет работы в России Tinder изменил жизнь россиян?
30 июня 2023
Каждого человека в мире можно выследить по фото. Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
Каждого человека в мире можно выследить по фото.Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
17 августа 2023

«Позже она проснулась, и я попросил ее уйти, после чего она продолжила обвинять меня в том, чего я не делал, поэтому мне пришлось позвонить ее матери. Она сказала, что похожее уже случалось с ее дочерью, и посоветовала вызвать врачей», — написал автор истории.

Девушка разозлилась еще больше из-за звонка и подошла к хозяину дома с кухонным ножом, после чего ему пришлось вызвать полицейских, в беседе с которыми она повторила свои обвинения в адрес парня. «Я показал полиции записи с видеонаблюдения, и мы вызвали врача, в итоге девушку госпитализировали», — заключил рассказчик.

В комментариях под постом многие удивились тому факту, как автор поста раньше не замечал странного поведения своей новой знакомой. «Я подозревал, что будет какой-то подвох, но думал, что это буду странные пальцы ног или что-то в этом роде, но это тоже было круто», — пошутил в ответ парень.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как познакомился с девушкой в Tinder во время путешествия и пожалел о встрече с ней. Автор поста заявил, что новая знакомая хотела ограбить его.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

    В России появятся агрегаторы фермерской продукции

    Парень пригласил девушку из Tinder домой и был вынужден вызвать полицию

    Китай пообещал доставить иностранные аппараты на Луну

    Конгрессмен Скэлиз захотел занять место спикера Палаты представителей США

    В Германии заявили об отчаянии украинских властей

    ФСБ рассекретила архивы об условиях содержания советских пленных в концлагере

    В Госдуме рассказали о блокировке VPN-сервисов для доступа к Instagram

    Россияне заявили о готовности терпеть лишения на работе ради денег

    Названы сферы с наибольшим ростом зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости