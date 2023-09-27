Мужчина познакомился с девушкой в Tinder и пожалел о встрече с ней

Мужчина рассказал на Reddit, как познакомился с девушкой в приложении для знакомств Tinder во время путешествия и пожалел о встрече с ней. Автор поста заявил, что новая знакомая хотела ограбить его.

По словам рассказчика, он недавно приехал в Колумбию и решил познакомиться с девушкой в Tinder. «Мы сходили на свидание, она показала мне все достопримечательности и в конце мы поехали в мой номер в отеле», — написал он. Мужчина отметил, что они с девушкой быстро сблизились и много говорили о детстве и прошлом.

«Ночью моя новая знакомая спросила меня, хочу ли, чтобы она была честна со мной, я ответил положительно», — вспомнил герой истории. Девушка призналась, что планировала незаметно дать мужчине опасный наркотик. «Она хотела опустошить мои банковские счета и ограбить меня, но, проведя со мной целый день, поняла, что я хороший человек, и передумала», — возмутился он.

Мужчина заявил, что был шокирован и выгнал девушку из своего номера. «Она начала плакать, но мне было все равно, я вызвал полицию, но они отказались задерживать ее», — пожаловался он. В итоге рассказчик решил съехать в хостел, чтобы встретиться с другими туристами и остаться с ними в целях безопасности. Кроме того, он удалил Tinder.

Многие комментаторы, обсуждающие его историю, назвали опасным использование сервисов знакомств за границей. Они отметили, что многие мошенники и другие преступники используют такие приложения для знакомства с потенциальными жертвами.

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