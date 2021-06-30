Блогерша понюхала цветок и начала видеть галлюцинации

Блогерша Раффаэла Вейман (Raffaella Wayman), известная под ником songsbyralph, вместе с подругой нашла на улице цветок желтого цвета и решила понюхать его. В ролике в соцсети TikTok девушка объяснила, что вскоре они начали странно себя чувствовать, а ночью им снились кошмары.

Позже подругам удалось узнать правду о растении. Оказалось, что они нашли Бругмансию, которая считается источником опасного наркотика скополамина, вызывающего галлюцинации. Вейман отметила, что увидела растение по дороге на мероприятие в честь дня рождения знакомой. Вскоре им с подругой стало так плохо, что они разъехались с вечеринки по домам.

Бругмансию также называют «дыханием дьявола». Все части растения считаются ядовитыми. Блогерша отметила, что за ночь видела несколько ночных кошмаров и впервые в жизни испытала сонный паралич — состояние полного или частичного паралича мышц, возникающее в период сна. Она также поделилась информацией о том, что в определенных случаях вдыхание аромата цветка может привести и к смерти.

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