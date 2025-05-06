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16:33, 6 мая 2025Наука и техника

Минобороны России передали партию роботов «Депеша»

«Высокоточные комплексы» передали партию роботов «Депеша» МО России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал « Высокоточка»

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны (МО) России партию роботизированных комплексов «Депеша». Об этом холдинг сообщил в Telegram.

Машина на гусеничном шасси может развивать скорость до 15 километров в час и перевозить грузы весом до 100 килограммов. Изготовленный из легких и прочных материалов комплекс можно перевозить в багажнике внедорожника.

Для управления роботом используется пульт, а изображение с камер аппарата поступает на VR-очки или монитор. «Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики "Депеши" сохраняются», — говорится в сообщении.

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В апреле в 66-м Межведомственном учебном центре инженерных войск сообщили, что российский комплекс «Кабан», предназначенный для зачистки территорий от противопехотных и фугасных мин, проходит испытания. Аппарат оснащен катковым тралом для создания безопасных проходов.

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