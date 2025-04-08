Российский «Кабан» зачистит территории

ТАСС: Российский комплекс «Кабан» зачистит территории от мин

Российский комплекс «Кабан», предназначенный для зачистки территорий от противопехотных и фугасных мин, проходит испытания. Об этом со ссылкой на 66-й Межведомственный учебный центр инженерных войск сообщает ТАСС.

«По итогам мероприятия будут составлены пожелания к производителю изделия для его доработки с целью дальнейшей поставки в войска», — заявили в организации.

«Кабан» представляет собой роботизированную платформу с катковым тралом, который проделывает безопасные проходы для личного состава. Кроме противоминных мероприятий, изделие может применяться для транспортировки раненых и доставки грузов. Управление комплексом проводится по радиоканалу, проводам или спутниковой связи.

В марте губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что предприятие из региона наладило производство универсальных беспилотных платформ «Кабан» на гусеничном ходу.

В том же месяце военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять в зоне боевых действий противопехотные мины-лепестки, которые маскируют под траву.