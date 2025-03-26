ВСУ начали применять замаскированные под траву мины-лепестки

Военэксперт Киселев: ВСУ стали применять замаскированные под траву мины-лепестки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне боевых действий противопехотные мины-лепестки, которые маскируют под траву. Так Киев пытается замедлить продвижение ВС РФ, об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Мины маскируются под рельеф местности, в том числе под траву, они опасны, так как практически не видны. Ими могут снаряжаться комплексы РСЗО, вертолеты, самолеты, их можно рассеивать на площади около 10 гектаров. На отдельных участках фронта российские саперы обнаруживают до 10 противопехотных мин на площади один квадратный метр», — указал военэксперт.