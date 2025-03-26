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07:09, 26 марта 2025Россия

Стало известно о невозможности ВСУ бежать из Курской области из-за своих же мин

ТАСС: Бойцы ВСУ у Гуево не могут бежать в Сумскую область из-за своих мин
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Гуево в Курской области не могут бежать в Сумскую область Украины из-за своих же мин. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в Курской области идут бои на подступах Гуево — там еще остались группы ВСУ, российские военные продолжают уничтожение живой силы в лесных массивах.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные могут освободить Курскую область уже до конца текущей недели. Как он отметил, ситуация в зоне конфликта несколько осложняется активным перемещением войск и оперативным хаосом в ведении боевых действий.

ЖЗЛ
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