В Приморье наладили производство беспилотного «Кабана» для СВО

Кожемяко: в Приморье наладили производство беспилотной платформы «Кабан»

Предприятие из Приморского края наладило производство универсальных беспилотных платформ «Кабан» на гусеничном ходу. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Дистанционно управляемый аппарат "Кабан" способен перевозить до 500 килограммов и выполнять функции буксира. Платформа прошла испытания на полигонах Приморья при участии военных специалистов. Основное предназначение изделия — эвакуация раненых с линии боевого соприкосновения и доставка боеприпасов», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что пять таких машин отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в марте стало известно, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Машина сможет нести две противотанковые мины ТМ-62.

В том же месяце в компании «Ремдизель» сообщили, что испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле. Бронированный беспилотник на шасси «КамАЗа» предназначен для поддержки штурмовых групп и транспортировки грузов.