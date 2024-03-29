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09:03, 29 марта 2024Наука и техника

В Приморье наладили производство беспилотного «Кабана» для СВО

Кожемяко: в Приморье наладили производство беспилотной платформы «Кабан»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Предприятие из Приморского края наладило производство универсальных беспилотных платформ «Кабан» на гусеничном ходу. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Дистанционно управляемый аппарат "Кабан" способен перевозить до 500 килограммов и выполнять функции буксира. Платформа прошла испытания на полигонах Приморья при участии военных специалистов. Основное предназначение изделия — эвакуация раненых с линии боевого соприкосновения и доставка боеприпасов», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что пять таких машин отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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Ранее в марте стало известно, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Машина сможет нести две противотанковые мины ТМ-62.

В том же месяце в компании «Ремдизель» сообщили, что испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле. Бронированный беспилотник на шасси «КамАЗа» предназначен для поддержки штурмовых групп и транспортировки грузов.

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      Даниил Иринин
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