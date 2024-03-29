В Приморье наладили производство беспилотного «Кабана» для СВО
Предприятие из Приморского края наладило производство универсальных беспилотных платформ «Кабан» на гусеничном ходу. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«Дистанционно управляемый аппарат "Кабан" способен перевозить до 500 килограммов и выполнять функции буксира. Платформа прошла испытания на полигонах Приморья при участии военных специалистов. Основное предназначение изделия — эвакуация раненых с линии боевого соприкосновения и доставка боеприпасов», — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что пять таких машин отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее в марте стало известно, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Машина сможет нести две противотанковые мины ТМ-62.
В том же месяце в компании «Ремдизель» сообщили, что испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле. Бронированный беспилотник на шасси «КамАЗа» предназначен для поддержки штурмовых групп и транспортировки грузов.