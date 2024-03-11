В России испытают беспилотное «Зубило»

Российская армия испытает доработанный беспилотный броневик «Зубило» в апреле

Испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика машины «Ремдизель», пишет РИА Новости.

«Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях Вооруженных сил России в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины», — сообщили в компании.

Беспилотная бронированная платформа на шасси «КамАЗа» предназначена для подвоза боеприпасов, поддержки штурмовых групп, транспортировки грузов и эвакуации раненых, а также подзарядки дронов и радиостанций. Прототип машины впервые представили на форуме «Армия-2023».

В феврале стало известно, что роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350 после модернизации поставят в зону проведения специальной военной операции. Грузоподъемность платформы составит 400 килограммов.

В августе 2023 года заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов сообщил, что автономность беспилотной бронемашины «Зубило» по итогам ее апробации военными будет улучшена.