Автономность российского «Зубила» улучшат

«Ремдизель»: автономность беспилотной бронемашины «Зубило» улучшат

Автономность беспилотной бронемашины «Зубило» по итогам ее апробации военными будет улучшена. Об этом ТАСС на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», проходящем в Подмосковье, сообщил заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов.

По его словам, улучшения бронемашины будут делать с учетом полученных от военных замечаний и рекомендаций. «Например, есть пожелание, чтобы при потере сигнала во время движения машина останавливалась либо возвращалась обратно. Скажем так, военные хотят привести автономность машины к более высокому уровню», — сказал специалист.

Юнусов заметил, что в настоящее время дальность действия «Зубила» составляет 10 километров, а для ее увеличения необходимо включение квадрокоптера.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «Ремдизель» сообщило, что в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп.