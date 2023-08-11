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06:49, 11 августа 2023Наука и техника

В России начали работу над беспилотным бронеавтомобилем

«Ремдизель» приступил к созданию беспилотного бронеавтомобиля Зубило

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу предприятия-разработчика АО «Ремдизель».

Среди других функций перспективной машины называют подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых и зарядка радиостанций и квадрокоптеров.

Новинки «Ремдизеля» будут представлены уже в этом году на международном форуме «Армия». Кроме «Зубила» в разработке находится бронеавтомобиль «Титан» — защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу указал руководству завода «Ремдизель» на необходимость увеличения темпов производства. В ходе посещения предприятия глава ведомства осмотрел бронетехнику, в частности, линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ. «Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал Шойгу.

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    Екатерина Подвигина
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