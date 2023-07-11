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18:28, 11 июля 2023Наука и техника

Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка МТ-ЛБ

Министр Шойгу: Минобороны заинтересовано в модернизации бронетранспортеров МТ-ЛБ
СюжетМинобороны:

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Минобороны России заинтересовано в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения предприятий оборонно-промышленного комплекса в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, министр обороны указал руководству завода «Ремдизель» на необходимость увеличения темпов производства. В ходе посещения предприятия глава ведомства осмотрел бронетехнику, в частности, линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ.

«Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал Шойгу.

В июне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили украинский опорный пункт дистанционным подрывом МТ-ЛБ.

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    Иван Потапов
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