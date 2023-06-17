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16:08, 17 июня 2023Наука и техника

Военный эксперт описал способ уничтожения опорного пункта ВСУ БТР-камикадзе

Военный эксперт Литовкин: БТР-камикадзе взорвал опорный пункт ВСУ наводкой по радио

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, каким образом бронетранспортер-камикадзе уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военнослужащие установили на начиненную взрывчаткой технику систему управления и произвели наводку по радио. В разговоре с NEWS.ru эксперт похвалил действия российских бойцов, назвав их остроумными и эффективными.

«Командиры наблюдают за полем боя со специального оборудования и, когда видят цель, набирают специальную программу на этом оборудовании для поражения цели», — описал действия военных Литовкин, объяснив, что это делается для того, чтобы обезопасить себя от встречного выстрела.

Эксперт рассказал, что в БТР была помещена фугасная авиабомба ФАБ-100. Он также предположил, что машина могла быть трофейной.

В заключение полковник в отставке отметил, что эффективнее всего в роли камикадзе можно использовать дроны или самолеты.

В субботу, 17 июня, Министерство обороны доложило, что российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом БТР МТ-ЛБ .

«Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери», — рассказал командир инженерного взвода с позывным Барнаул.

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    Варвара Кошечкина
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