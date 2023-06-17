Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», была поставлена задача снарядить трофейную боевую машину МТ-ЛБ взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.

«Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что авиация группировки «Юг» нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Кроме того, артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки.