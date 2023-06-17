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05:07, 17 июня 2023Россия

Российская авиация ударила по опорным пунктам и технике ВСУ на трех направлениях

МО: авиация группировки «Юг» ударила по опорным пунктам и технике ВСУ на трех направлениях

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Авиация группировки «Юг» нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его информации, авиация группировки российских военных нанесла ракетно-бомбовые удары на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Кроме того, артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки, добавили в Минобороны (МО) России.

Ранее мобилизованные на Урале артиллеристы российской группировки войск «Юг» вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации бойцов ВСУ.

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