Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили пикап и здание с бойцами ВСУ в Первомайском

Мобилизованные на Урале артиллеристы российской группировки войск «Юг» вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил боец артиллерийского дивизиона с позывным Аргун.

По его словам, место скопления украинских военных обнаружили разведчики «Спарты». О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина.

Ранее военные группировки российских войск «Юг» отразили три крупные атаки бойцов ВСУ под городами Кременная и Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.