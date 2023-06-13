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09:08, 13 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об отражении трех крупных атак ВСУ

Марочко: российские военные отразили три крупные атаки ВСУ под Кременной и Лисичанском

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные группировки российских войск «Юг» отразили три крупные атаки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городами Кременная и Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Подразделениями Южной группировки войск в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск отбиты порядка трех крупных атак вооруженных формирований Украины», — сказал он и добавил, что украинская армия продолжает вести разведку боем малыми штурмовыми группами на указанном участке фронта.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ утратили инициативу на купянском направлении и перешли к обороне. По его словам, украинские войска вынуждены обороняться из-за больших потерь, которые вызваны ударами российских авиации.

1 июня российские военные пресекли действия украинских диверсантов в ЛНР в районе населенного пункта Кременная.

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    Кристина Есикова
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