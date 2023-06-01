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13:16, 1 июня 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении действий украинских диверсантов в ЛНР

Минобороны отчиталось о пресечении действий украинской ДРГ в районе Кременной в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные пресекли действия украинских диверсантов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были пресечены в районе населенного пункта Кременная.

В районе населенных пунктов Кармазиновка и Червоная Диброва в ЛНР оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о попытках ВСУ прорвать оборону в Кременной. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на этом участке за день украинская армия может атаковать до пяти раз, невзирая на потери.

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    Анастасия Шейкина
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