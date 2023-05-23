Стало известно о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Марочко заявил, что ВСУ пытались прорвать оборону на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону на краснолиманском направлении, в районе города Кременная. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию оборону и вернуть ранее утраченные позиции», — заявил он.

Марочко отметил, что на этом участке за день украинская армия может атаковать до пяти раз, невзирая на потери.

Ранее стало известно, что ВСУ отошли из взятого под контроль ВС России Артемовска (украинское название — Бахмут) в сторону населенного пункта Часов Яр, чтобы создать новую точку обороны.