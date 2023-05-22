В ЛНР рассказали об отходе ВСУ из Артемовска в Часов Яр

Марочко: ВСУ отошли из Артемовска в Часов Яр для создания новой точки обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли из освобожденного Артемовска (украинское название — Бахмут) в город Часов Яр для создания новой точки обороны. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять, потому что после Часова Яра там есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше — обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка», — рассказал Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта произошла частичная переброска сил украинской армии на купянское и краснолиманское направления, однако основные части ВСУ после отхода из Артемовска остались именно в городе Часовом Яре.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале предварительного разминирования Артемовска после его перехода под контроль Российской армии.