В ДНР заявили о начале предварительного разминирования Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске началось предварительное разминирование

В Артемовске началось предварительное разминирование после взятия города под полный контроль российскими силами. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Идет предварительное разминирование города», — сказал он.

20 мая российские силы объявили о взятии Артемовска под полный контроль. Бои продолжались на протяжении 224 дней. Позже российский президент Владимир Путин поздравил отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и помогающие им военные подразделения Вооруженных сил (ВС) России. Как сообщалось, все отличившиеся в операции по взятию города будут представлены к государственным наградам.

22 мая командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал истинную цель боев за Артемовск. Как он утверждает, сражения дали время российским военным накопить необходимые резервы и принять решения.